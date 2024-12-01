ジュピラー･プロリーグ
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2 - 1
終了
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ケビンマックアリスター 45' + 4'ロスサイクス 69'
ヴィンセント・ヤンセン 1'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ユニオンサンギロワーズ 対 アントワープ結果＆スタッツ,