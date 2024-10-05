エールディビジ
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3 - 2
終了
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ニック・フィエルヘーバー 28'パクステン・アーロンソン 51'デビッドミン 52'
D. Cleonise 2'リコネルマーガレット 80' (pk)
(HT 1-1) (終了 3-2)

ユトレヒト 対 ヴァールヴァイク結果＆スタッツ,