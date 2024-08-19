セリエ A
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
S. Mbangula 23'ティモシー・ウェア 45' + 1'アンドレア・カンビアソ 90' + 1'
(HT 2-0) (終了 3-0)

ユヴェントス 対 コモ結果＆スタッツ,