リーグ・アン
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2 - 2
終了
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イシアガ・シラ 45' + 2'アルノー・ノルダン 90' + 3'
ジョナサン・デイビッド 44' (pk), 54' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-2)

モンペリエ 対 リール結果＆スタッツ,