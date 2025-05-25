J2 リーグ
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0 - 4
終了
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田中雄大 58'孫大河 62'大島康樹 70'エドゥアルド・マンチャ 90' + 4'
(HT 0-0) (終了 0-4)

モンテディオ山形 対 ヴァンフォーレ甲府結果＆スタッツ,