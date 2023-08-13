コッパ・イタリア
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1 - 2
終了
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ダニーロ・ダンブロージオ 22'
フィリッポ・ナルディ 64'Luca Cigarini 84' (pk)
(HT 1-0) (終了 1-2)

モンツァ 対 レッジャーナ結果＆スタッツ,