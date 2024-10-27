セリエ A
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2 - 2
終了
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ギオルゴス・キリアコプロス 23'ミラン・ジュリッチ 44'
ミカエル・エギル・エラツソン 15'ミヒャエル・スヴォボダ 39'
(HT 2-2) (終了 2-2)

モンツァ 対 ベネチア結果＆スタッツ,