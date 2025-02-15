リガポルトガル
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3 - 2
終了
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アラン 13' (pk), 26' (pk), 32'
M. Svensson 51'カシアーノ 90' + 6'
(HT 3-0) (終了 3-2)

モレイレンセ 対 カーザピア結果＆スタッツ,

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