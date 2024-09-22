リーグ・アン
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3 - 1
終了
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ジョルダン・ティーズ 9'E. Ben Seghir 66'フォラリン・バログン 70'
ダレル・クジャエフ 30'
(HT 1-1) (終了 3-1)

モナコ 対 ルアーブル結果＆スタッツ,