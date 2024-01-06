FAカップ
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2 - 3
終了
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ダンカンワトモア 56'ジアン・フレミング 86'
C. Casadei 16'リカルドペレイラ 39'T. Cannon 61'
(HT 0-2) (終了 2-3)

ミルウォール 対 レスター・シティ結果＆スタッツ,