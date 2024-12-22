プレミアリーグ
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0 - 3
終了
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D. Huijsen 29'ジャスティン・クライファート 61' (pk)アントワーヌ・セメニョ 63'
(HT 0-1) (終了 0-3)

マンチェスター・U 対 AFCボーンマス結果＆スタッツ,