プレミアリーグ
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3 - 0
終了
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ブルーノ・フェルナンデス 17'ビクタークリスチャンセン 38' (og)A. Garnacho 82'
(HT 2-0) (終了 3-0)

マンチェスター・U 対 レスター・シティ結果＆スタッツ,