プレミアリーグ
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2 - 1
終了
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A. Garnacho 47'ラスムス・ホエルンド 62'
イーサン・ピノック 45' + 5'
(HT 0-1) (終了 2-1)

マンチェスター・U 対 ブレントフォード結果＆スタッツ,