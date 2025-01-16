プレミアリーグ
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3 - 1
終了
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アマド・トラオレ 82', 90', 90' + 4'
マヌエル・ウガルテ 43' (og)
(HT 0-1) (終了 3-1)

マンチェスター・U 対 サウサンプトン結果＆スタッツ,