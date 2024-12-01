プレミアリーグ
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4 - 0
終了
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マーカス・ラッシュフォード 34', 46'ジョシュア・ザークジー 41', 64'
(HT 2-0) (終了 4-0)

マンチェスター・U 対 エヴァートン結果＆スタッツ,