プレミアリーグ
team-logo
3 - 2
終了
team-logo
サム・モーシー 22' (og)M. de Ligt 26'ハリー・マグワイア 47'
JadenPhilogene-Bidace 4', 45' + 2'
(HT 2-2) (終了 3-2)

マンチェスター・U 対 イプスウィッチタウン結果＆スタッツ,