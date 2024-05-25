FAカップ
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1 - 2
終了
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ジェレミー・ドク 87'
A. Garnacho 30'K. Mainoo 39'
(HT 0-2) (終了 1-2)

マンチェスター・シティ 対 マンチェスター・U結果＆スタッツ,