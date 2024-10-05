プレミアリーグ
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3 - 2
終了
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マテオ・コヴァチッチ 32', 47'ジェレミー・ドク 82'
アンドレアス・ペレイラ 26'ロドリゴ・ムニス 88'
(HT 1-1) (終了 3-2)

マンチェスター・シティ 対 フラム結果＆スタッツ,