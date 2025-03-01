FAカップ
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3 - 1
終了
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N. O'Reilly 45' + 1', 76'ケビン・デ・ブライネ 90'
マクシム・タロビエロフ 38'
(HT 1-1) (終了 3-1)

マンチェスター・シティ 対 プリマスアーガイル結果＆スタッツ,