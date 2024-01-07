FAカップ
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5 - 0
終了
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フィル・フォーデン 33', 65'フリアン・アルバレス 37'ジェレミー・ドク 74'
(HT 2-0) (終了 5-0)

マンチェスター・シティ 対 ハダースフィールドタウン結果＆スタッツ,