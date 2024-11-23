プレミアリーグ
team-logo
0 - 4
終了
team-logo
ジェームズ・マディソン 13', 20'ペドロ・ポロ 52'ブレナン・ジョンソン 90' + 3'
(HT 0-2) (終了 0-4)

マンチェスター・シティ 対 トッテナム結果＆スタッツ,