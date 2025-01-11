FAカップ
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8 - 0
終了
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ジェレミー・ドク 8', 69' (pk)D. Mubama 20'N. O'Reilly 43'ジャック・グリーリッシュ 49' (pk)J. McAtee 62', 72', 81'
(HT 3-0) (終了 8-0)

マンチェスター・シティ 対 サルフォードシティ結果＆スタッツ,