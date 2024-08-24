プレミアリーグ
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4 - 1
終了
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アーリング・ブラウト・ハーランド 12' (pk), 16', 88'ケビン・デ・ブライネ 14'
サミー・スモディクス 7'
(HT 3-1) (終了 4-1)

マンチェスター・シティ 対 イプスウィッチタウン結果＆スタッツ,