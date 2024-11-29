ラ・リーガ
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2 - 1
終了
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サイル・ラリン 45' + 3'アブドン・プラツ 81'
ルイス・リオハ 32' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-1)

マヨルカ 対 バレンシア結果＆スタッツ,