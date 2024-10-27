プレミアシップ
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0 - 3
終了
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ルーク・マッコーワン 27'アリスター・ジョンストン 56'アダムアイダ 88'
(HT 0-1) (終了 0-3)

マザーウェル 対 セルティック結果＆スタッツ,