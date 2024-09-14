ブンデスリーガ
team-logo
1 - 6
終了
team-logo
アーミンギゴビッチ 82'
ジャマル・ムシアラ 1'ハリーケイン 7', 43', 90' + 1' (pk)N. Remberg 13' (og)ミカエル・オリーズ 65'
(HT 0-4) (終了 1-6)

ホルシュタインキール 対 バイエルン結果＆スタッツ,