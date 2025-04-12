ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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アレクサンダーベルンハルトソン 21'
ダネル・シナニ 34'M. Geschwill 90' + 2' (og)
(HT 1-1) (終了 1-2)

ホルシュタインキール 対 ザンクトパウリ結果＆スタッツ,