ブンデスリーガ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
オザン・ムハメ 50'
アッティラ・サライ 39' (og)ローランド・サライ 45' + 3'
(HT 0-2) (終了 1-2)

ホッフェンハイム 対 SCフライブルク結果＆スタッツ,