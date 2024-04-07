ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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ボウト・ベグホルスト 17'アンドレイ・クラマリッチ 20'イーラス・ベブ 90'
エルメディン・デミロビッチ 61'
(HT 2-0) (終了 3-1)

ホッフェンハイム 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,