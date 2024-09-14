ブンデスリーガ
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1 - 4
終了
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メルギムベリシャ 37'
マルタンテリエ 17'ヴィクター・オコー・ボニフェイス 30', 75'フロリアン・ヴィルツ 72' (pk)
(HT 1-2) (終了 1-4)

ホッフェンハイム 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,