ブンデスリーガ
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3 - 2
終了
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アンドレイ・クラマリッチ 6' (pk), 37', 87'
アレクサンダーベルンハルトソン 63'町野修斗 89'
(HT 2-0) (終了 3-2)

ホッフェンハイム 対 ホルシュタインキール結果＆スタッツ,