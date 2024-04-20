ブンデスリーガ
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4 - 3
終了
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ボウト・ベグホルスト 36'グリシャ・プロメル 58'オザン・ムハメ 66'アントン・シュタッハ 90' + 1'
ロビンハック 39', 78', 89'
(HT 1-1) (終了 4-3)

ホッフェンハイム 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,