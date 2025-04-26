ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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アダム・フロジェク 61'パヴェル・カデジャーベク 90' + 1'
セール・ギラシ 20'ユリアン・ブラント 74'ヴァルデマールアントン 90' + 5'
(HT 0-1) (終了 2-3)

ホッフェンハイム 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,