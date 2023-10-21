ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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マクシミリアンバイエル 3'
オマル・マーモウシュ 11'アンスガー・クナフ 23'エリス・スキリ 45' + 3'
(HT 1-3) (終了 1-3)

ホッフェンハイム 対 フランクフルト結果＆スタッツ,