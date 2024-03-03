ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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マクシミリアンバイエル 8', 44'
Skelly Alvero 90' + 2'
(HT 2-0) (終了 2-1)

ホッフェンハイム 対 ブレーメン結果＆スタッツ,