FAカップ
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1 - 3
終了
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ロナン・カーティス 31'
マーク・ロバーツ 17'デイビス・ケイラー-ダン 64'アダムフィリップス 82' (pk)
(HT 1-1) (終了 1-3)

ポートヴェイル 対 バーンズリー結果＆スタッツ,