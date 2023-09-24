リガポルトガル
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1 - 3
終了
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Helio Varela 56'
アレクサンダーバー 5'ペーター・ムサ 17'デビッド・ネレス 66'
(HT 0-2) (終了 1-3)

ポルティモネンセ 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,