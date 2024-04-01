リガポルトガル
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3 - 5
終了
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ペドロ・エンリケ 18' (pk)イルデベルトペレイラ 71'Taichi Fukui 86'
ブルーマ 3', 69'ロジャー・フェルナンデス 30'シモン・バンザ 49', 61' (pk)
(HT 1-2) (終了 3-5)

ポルティモネンセ 対 ブラガ結果＆スタッツ,