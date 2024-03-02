ブンデスリーガ
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1 - 4
終了
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マクシミリアンウィッテック 7'
ダニ・オルモ 30'生駒ロイス・オペンダ 68'イヴァン・オルデツ 71' (og)ユスフ・ポウルセン 72'
(HT 1-1) (終了 1-4)

ボーフム 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,