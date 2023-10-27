ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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ケヴィン・シュテーガー 21' (pk)ケベン・シュロッターベック 82'
ケベン・シュロッターベック 59' (og)トムクラウス 90' + 6'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ボーフム 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,