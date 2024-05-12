ブンデスリーガ
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0 - 5
終了
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パトリック・シック 41'ヴィクター・オコー・ボニフェイス 45' + 2' (pk)アミン・アドリ 76'ヨシプ・スタニシック 86'アレックスグリマルド 90' + 3'
(HT 0-2) (終了 0-5)

ボーフム 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,