ブンデスリーガ
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3 - 2
終了
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ケヴィン・シュテーガー 34', 64'フェリックス・パスラック 45' + 2'
アンドレイ・クラマリッチ 73', 84'
(HT 2-0) (終了 3-2)

ボーフム 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,