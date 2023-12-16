ブンデスリーガ
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
浅野拓磨 45' + 5'ゴンサロ・パシエンシア 54'ケヴィン・シュテーガー 78' (pk)
(HT 1-0) (終了 3-0)

ボーフム 対 ウニオン・ベルリン結果＆スタッツ,