セリエ A
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
タイス・ダリンガ 61'ルイス・ファーガソン 65' (pk)
アレクシスサレマエカーズ 58'アルテム・ドフビク 90' + 8' (pk)
(HT 0-0) (終了 2-2)

ボローニャ 対 ASローマ結果＆スタッツ,