セリエ A
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2 - 1
終了
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ルイス・ファーガソン 19'ロレンツォ・デ・シルヴェストリ 22'
マティアス・スーレ 63' (pk)
(HT 2-0) (終了 2-1)

ボローニャ 対 フロジノーネ結果＆スタッツ,