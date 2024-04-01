セリエ A
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3 - 0
終了
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リッカルド・オルソリーニ 14'アレクシスサレマエカーズ 44'ハラランボス・リコジャンニス 90' + 2'
(HT 2-0) (終了 3-0)

ボローニャ 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,