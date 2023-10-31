コッパ・イタリア
team-logo
2 - 0
終了
team-logo
ニコラ・モロ 41'シドニー・ファン・ホーイドンク 62'
(HT 1-0) (終了 2-0)

ボローニャ 対 エラス・ヴェローナ結果＆スタッツ,