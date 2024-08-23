ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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ニコ・エルヴェディ 59'ティム・クラインディエンスト 85'
グラニト・シャカ 12'フロリアン・ヴィルツ 38', 90' + 11'
(HT 0-2) (終了 2-3)

ボルシアMG 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,