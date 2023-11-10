ブンデスリーガ
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4 - 0
終了
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トマーシュ・チュワンカラ 16'ロッコ・ライツ 42'フランク・オノラト 64'アラサヌ・プレア 71'
(HT 2-0) (終了 4-0)

ボルシアMG 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,