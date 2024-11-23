ブンデスリーガ
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4 - 0
終了
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マクシミリアンバイエル 7'フェリックス・ヌメチャ 40'ユリアン・ブラント 66'ジェイミー・バイノー-ギッテンズ 77'
(HT 2-0) (終了 4-0)

ボルシア・ドルトムント 対 SCフライブルク結果＆スタッツ,